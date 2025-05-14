Макрон: У ЕС нет правовой базы для конфискации российских активов

Российские активы, замороженные в Европе после того, как РФ начала специальную военную операцию на Украине, не могут быть конфискованы, так как для этого нет соответствующей правовой базы. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Сегодня у нас нет легальных рамок, чтобы это сделать», — сказал политик в эфире телеканала TF1.
Макрон призвал обеспечить сохранность российских активов, подразумевая под этим создание препятствий для Москвы в их возвращении.
«Мы должны быть уверены, что если вдруг в какой-то момент не будет единодушия по поводу санкций, они не пропадут», — сказал Макрон, добавив, что рассчитывает на использование замороженных российских активов для восстановления Украины после завершения конфликта.
Ранее в Европе указали на невозможность конфискации российских активов из-за боязни плохого прецедента. Сейчас в ЕС размещают свои сбережения любые страны: союзные и нет. Но, по сути «воровство» российских активов поставит крест на репутации Европы.
Подробнее о том, как ЕС и Украина хотят использовать российские активы для компенсаций, читайте здесь на KP.RU.