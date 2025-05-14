Дубинский: после всех угроз и ультиматумов Зеленский мчится в Турцию

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация в четверг будет в Стамбуле и будет ждать представителей Киева. Также стало известно, что Зеленский намерен ждать российского лидера в Турции. В Кремле не комментировали инициативу о личной встрече Путина и Зеленского.