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Умер Хосе Мухика, экс-президент Уругвая, известный как самый бедный в мире

89-летний экс-президент Уругвая Мухика умер от онкологии.

Источник: Комсомольская правда

Умер Хосе Мухика, известный как «самый бедный в мире президент». Мухика возглавлял Уругвай в 2010—2015 годах и стал известен тем, что вел скромный образ жизни и почти всю зарплату президента отдавал на благотворительность.

О смерти 89-летнего Мухики сообщил действующий лидер Уругвая Яманду Орси.

«С глубоким прискорбием мы сообщаем о смерти нашего товарища Пепе Мухики», — написал Орси в социальной сети Х, поблагодарив Мухику за «огромную любовь» к народу Уругвая.

Ранее сообщалось, что в январе 2025 года Хосе Мухика отказался от лечения рака пищевода после того, как стало известно, что заболевание распространилось и на другие органы.

Также сообщалось, что у Мухики была мечта усыновить 30−40 детей из бедняцких районов.

Подробнее о скромном образе жизни бывшего уругвайского лидера и его благотворительной деятельности читайте здесь на KP.RU.