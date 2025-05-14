Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале подверг критике заявление президента Франции Эммануэля Макрона, отметив, что западные страны преследуют в Украине собственные корыстные интересы, а не защиту европейской безопасности, как они утверждают.
«На самом деле, “на карте” геополитические интересы и амбиции западного меньшинства, взрастившего режим укрофашистов. Жжет карман “туз” из “шулерской колоды Минска-2”», — пояснил Слуцкий.
Он также добавил, что что российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к немедленному началу переговорного процесса без каких-либо предварительных требований, охарактеризовав эту позицию как «самый реальный шанс на мир и безопасность».
Ранее Макрон заявил, что на Украине на карту поставлена безопасность Европы.
Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на слова Макрона. Так, Захарова написала фразу «Несите салфетку», тем самым делая отсылку к недавнему конфузу Макрона, когда журналисты засняли его суетливо прячущим некую салфетку.