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Слуцкий заявил, что на карту на Украине поставлены амбиции западного меньшинства

Слуцкий отреагировал на слова Макрона о безопасности Европы и Украине.

Источник: Комсомольская правда

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале подверг критике заявление президента Франции Эммануэля Макрона, отметив, что западные страны преследуют в Украине собственные корыстные интересы, а не защиту европейской безопасности, как они утверждают.

«На самом деле, “на карте” геополитические интересы и амбиции западного меньшинства, взрастившего режим укрофашистов. Жжет карман “туз” из “шулерской колоды Минска-2”», — пояснил Слуцкий.

Он также добавил, что что российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к немедленному началу переговорного процесса без каких-либо предварительных требований, охарактеризовав эту позицию как «самый реальный шанс на мир и безопасность».

Ранее Макрон заявил, что на Украине на карту поставлена безопасность Европы.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на слова Макрона. Так, Захарова написала фразу «Несите салфетку», тем самым делая отсылку к недавнему конфузу Макрона, когда журналисты засняли его суетливо прячущим некую салфетку.