В Пентагоне допустили прямой конфликт США и РФ

Минобороны Соединённых Штатов «считает возможным» прямое противостояние Вашингтона и Российской Федерации в случае эскалации конфликта на Украине, заявил руководитель Северного командования ВС США генерал Грегори Гийо.
Он подготовил письменное заявление, оно будет озвучено в ходе слушаний в комитете по вооружённым силам Конгресса Соединённых Штатов.
Гийо выразил мнение что, несмотря то, что Китайская Народная Республика, РФ, Северная Корея и Иран «стремятся избежать вооружённого конфликта» с американской стороной, их «убеждённость в упадке Запада порождает растущее стремление бросить вызов США на международной арене, а также повышает риск просчёта».
По его словам, в конфликте на Украине «остаются возможными пути, при которых эскалация конфликта приведёт к прямому военному столкновению с США».
Кроме того, он не исключил, что в ближневосточном регионе возможен вооружённый конфликт с Тегераном и «его прокси-силами».
Ранее сообщалось, что Госдеп Соединённых Штатов счёл переговоры Российской Федерации и Украины в Стамбуле «критическим шансом для мира».