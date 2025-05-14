В Пентагоне допустили прямой конфликт США и РФ

Гийо выразил мнение что, несмотря то, что Китайская Народная Республика, РФ, Северная Корея и Иран «стремятся избежать вооружённого конфликта» с американской стороной, их «убеждённость в упадке Запада порождает растущее стремление бросить вызов США на международной арене, а также повышает риск просчёта».