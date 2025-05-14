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Боуз: западные лидеры пытаются обвинить во всех проблемах Путина

Путин предоставил Украине шанс, когда предложил провести прямые переговоры.

Журналист из Ирландии Чей Боуз выразил мнение, что лидеры западных государств всеми силами стараются заставить жителей Европы поверить в то, что все их трудности «напрямую связаны» с политикой президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Если вы живёте в стране ЕС, ваше политическое руководство отчаянно хочет, чтобы вы поверили, что этот человек несёт исключительную ответственность за каждую проблему, с которой вы сталкиваетесь в своей повседневной жизни», — заявил Боуз.

Комментарий обнародован в соцсети X*.

Ранее он заявил, что Путин предоставил Киеву шанс, когда предложил провести прямые переговоры в Турции.

Кроме того, Боуз возмутился после слов генсека Североатлантического альянса Марка Рютте об Украине. Он подчеркнул, что обещания НАТО Киеву привели к гибели миллиона украинских военных.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.