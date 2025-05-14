Reuters: новые санкции против РФ потребуют поддержки со стороны Трампа

Очередной пакет санкций против Российской Федерации окажется бесполезен без поддержки со стороны президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, сообщает Reuters.
Речь идёт об ограничительных мерах, которые подготовил ЕС.
«Масштабные санкции, которые европейские лидеры пригрозили ввести против РФ, столкнутся с огромными политическими препятствиями, и без поддержки США не получится нанести значимый ущерб», — говорится в публикации.
В материале также сказано, что европейским государствам «всё сложнее достичь единогласия» в вопросе санкций.
«Некоторые официальные лица воскресили идеи, такие как снижение потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов. Однако для этого потребуется поддержка Вашингтона», — заявили источники агентства.
Напомним, в ЕС заявили о работе над 17-м антироссийским пакетом санкций.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти сообщения, назвала главу дипломатии ЕС Каю Каллас «пакетчицей».