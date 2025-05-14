Военный эксперт ответил новосибирцам на слух о мобилизации после 15 мая

В Новосибирске прошёл очередной виток слухов о новой волне мобилизации, которую якобы объявят после 15 мая, если России и Украине не получится достигнуть договорённостей. Своё мнение об этом высказал военный эксперт Александр Чугай в беседе с «Сиб.фм».
Он отметил, что Указ о частичной мобилизации, изданный в 2022 году, юридически действует. А потому в любой момент призыв граждан может возобновиться.
Однако, уверен Чугай, это может произойти в случае серьёзного изменения ситуации в зоне СВО.
«Тем не менее, на данный момент никаких признаков подготовки к новой волне мобилизации не наблюдается», — цитирует военного эксперта портал.