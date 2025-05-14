Военный эксперт ответил новосибирцам на слух о мобилизации после 15 мая

В Новосибирске прошёл очередной виток слухов о новой волне мобилизации, которую якобы объявят после 15 мая, если России и Украине не получится достигнуть договорённостей. Своё мнение об этом высказал военный эксперт Александр Чугай в беседе с «Сиб.фм».