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Ульянов поддержал слова Орбана о «плясках под одну дудку» в Европе

Премьер-министр Венгрии заявил, что в ЕС «пляшут под одну дудку».

Постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил слова венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который раскритиковал бюрократию в европейских странах.

Ульянов подчеркнул, что солидарен с Орбаном.

«Ценная оценка из первых рук», — написал он, комментарий обнародован в соцсети X*.

Напомним, Орбан заявил, что в ЕС «пляшут под одну дудку». Кроме того, он отметил, что попытки «выступать с позиции интересов суверенного государства приводят к урезанию финансирования», а также «попытке сместить правительство».

Орбан подверг критике намерение бюрократов из ЕС «укреплять свою власть» за счёт европейскх государств.

Ранее Орбан заявил, что спецслужбы Украины начали операцию против Венгрии.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.