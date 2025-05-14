Ульянов поддержал слова Орбана о «плясках под одну дудку» в Европе

Постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил слова венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который раскритиковал бюрократию в европейских странах.
Ульянов подчеркнул, что солидарен с Орбаном.
«Ценная оценка из первых рук», — написал он, комментарий обнародован в соцсети X*.
Напомним, Орбан заявил, что в ЕС «пляшут под одну дудку». Кроме того, он отметил, что попытки «выступать с позиции интересов суверенного государства приводят к урезанию финансирования», а также «попытке сместить правительство».
Орбан подверг критике намерение бюрократов из ЕС «укреплять свою власть» за счёт европейскх государств.
Ранее Орбан заявил, что спецслужбы Украины начали операцию против Венгрии.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.