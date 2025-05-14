Михаил Котюков провел рабочую встречу с новым руководителем управления ФНС по краю Юрием Куриленко

Михаил Котюков отметил большой опыт работы Юрия Куриленко в системе органов ФНС России в Красноярском крае и других регионах страны. «Знаю вас как грамотного и опытного руководителя. Прошу вас проводить информационную и разъяснительную работу с налогоплательщиками. Там, где нужно, предупредить, предотвратить, подсказать, при необходимости сигнализировать. Кроме этого, рассчитываю, что информационное взаимодействие между финансовыми органами в регионе мы сможем усилить, потому что ФНС сегодня — это крупный центр данных, источник информации по ключевым вопросам», — отметил Михаил Котюков.