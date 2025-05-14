Полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что у Киева остался «один выбор»: либо заключить соглашение, либо столкнуться с полным военным поражением.
«Жребий уже брошен, и Украина проиграет конфликт. Киев может либо признать реальность и согласиться на сделку сейчас, либо он может продолжать игнорировать реальность и увеличивать шансы на то, что страна потерпит прямое военное поражение», — заявил он.
При этом Дэвис напомнил, что Зеленский не желает «юридически закреплять потери» Украины. Ещё одним препятствием являются лидеры европейских государств.
«К сожалению, Зеленский — не единственное препятствие на пути к прекращению конфликта. Вместо того, чтобы предлагать меры по мирному урегулированию, европейские лидеры продолжают подпитывают его эго», — написал Дэвис в своём материале для издания 19FortyFive.
Ранее Дэвис заявил, что переговоры Российской Федерации и Киева в Турции могут стать «последним шансом» на мирное урегулирование конфликта на Украине.