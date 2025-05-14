Нарколог раскрыл, чем могут страдать прятавшие белый сверток Макрон и Мерц

«При употреблении кокаина у человека происходит прилив сил, ему хочется много говорить, его реакции становятся быстрыми, появляется жажда деятельности. Но эта деятельность непродуктивная: берется за сто дел и не заканчивает их, при разговоре соскальзывает с темы, хочет закончить за собеседника. Ему кажется, что собеседник медленно разговаривает. Происходит оживление и масса положительных эмоций на ровном месте», — поделился эксперт.