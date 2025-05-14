Нарколог раскрыл, чем могут страдать прятавшие белый сверток Макрон и Мерц

Эксперты, анализируя видео из следовавшего в Киев поезда с европейскими лидерами, допускают, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава правительства Великобритании Кир Стармер могли употреблять наркотики.
За белый сверток в РФ грозило бы много лет.
Нарколог, врач-психиатр Василий Шуров не исключил, что троица из Европы на кадрах пыталась спрятать остатки кокаина.
«На троих им надо было минимум несколько граммов, чтобы нормально на посошок. Поэтому, думаю, тянет на большой срок, если бы поймали в России с таким свертком», — отметил Шуров.
Ранее агентство Associated Press опубликовало видеозапись из вагона поезда. На кадрах видно, что на столе перед Макроном лежит белый предмет, похожий на комок бумаги или сверток, а перед Мерцем — предмет, напоминающий ложку. Заметив камеры, оба политика попытались их скрыть. Пользователи Сети предположили, что в пакете могли находиться наркотические вещества.
Употребляют наркотики для уверенности.
Западные лидеры могут употреблять запрещенные вещества, чтобы почувствовать себя сильнее и увереннее, отметил Шуров.
«При употреблении кокаина у человека происходит прилив сил, ему хочется много говорить, его реакции становятся быстрыми, появляется жажда деятельности. Но эта деятельность непродуктивная: берется за сто дел и не заканчивает их, при разговоре соскальзывает с темы, хочет закончить за собеседника. Ему кажется, что собеседник медленно разговаривает. Происходит оживление и масса положительных эмоций на ровном месте», — поделился эксперт.
Записывают «консервы» для публики.
Шуров также добавил, когда действие кокаина прекращается, соответственно, идет откат: силы покидают человека, речь его замедляется, он не может сконцентрироваться.
«Могут даже возникнуть галлюцинации, паранойя, нарастает тревога. В общем, плюс переходит в минус. На нуле сохраниться невозможно, поэтому надо либо догоняться снова, либо где-то отлеживаться, так как в этом состоянии нет работоспособности», — рассказал Шуров.
Продолжая мысль, нарколог добавил, что все крупные западные лидеры частенько снимают так называемые «консервы» и публикуют их в Сети, чтобы всем казалось, что они работают ежедневно.
«“Консервы” — это старые видео, которые выкладываются с определенной периодичностью, чтобы у людей складывалось впечатление, что они работают каждый день. Это очень смешная и давняя традиция», — подытожил Шуров.
Реакция администрации Макрона.
Елисейский дворец отреагировал на бурные дискуссии в Сети о поездке в поезде европейских лидеров, во время которой президент Франции и канцлер ФРГ пытались скрыть от журналистов некие предметы.
В администрации Макрона заявили, что подобные фейки распространяются «врагами Франции, как внутренними, так и внешними» и опубликовали снимок, на котором видно, что на столе перед Макроном лежит смятая салфетка.
В свою очередь депутат Госдумы Анатолий Вассерман отметил, что западная пропаганда могла использовать нейросети, чтобы оправдать политиков.
А официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя видео с европейским лидерами в поезде, констатировала, что «судьбу Европы решают во всех смыслах зависимые временщики».