Almarsad: в сторону Триполи движутся колонны Ливийской национальной армии

Напомним, 13 мая появилась информация, что в столице Ливии начались вооружённые столкновения. В городе также зафиксировали передвижение танков и другой военной техники. Конфликт вспыхнул на фоне убийства лидера одного из ополчений Абдула Гани аль-Кикли. В боях участвовали вооружённые формирования Мисраты и Триполи.