Almarsad: в сторону Триполи движутся колонны Ливийской национальной армии

Колонны Ливийской национальной армии (ЛНА) направляются в сторону столицы Ливии Триполи, которая находится в западной части страны, сообщила газета Almarsad.
«Движутся из Бенгази на запад», — уточнили журналисты.
Издание Lywitness отмечает, что боевая техника достигла города Сирта, расположенного примерно в 450 км от Триполи.
Напомним, 13 мая появилась информация, что в столице Ливии начались вооружённые столкновения. В городе также зафиксировали передвижение танков и другой военной техники. Конфликт вспыхнул на фоне убийства лидера одного из ополчений Абдула Гани аль-Кикли. В боях участвовали вооружённые формирования Мисраты и Триполи.
Позднее министерство обороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии объявило о завершении вооружённой операции в Триполи.