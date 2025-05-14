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Almarsad: в сторону Триполи движутся колонны Ливийской национальной армии

Боевая техника достигла города Сирта, расположенного примерно в 450 км от столицы Ливии.

Колонны Ливийской национальной армии (ЛНА) направляются в сторону столицы Ливии Триполи, которая находится в западной части страны, сообщила газета Almarsad.

«Движутся из Бенгази на запад», — уточнили журналисты.

Издание Lywitness отмечает, что боевая техника достигла города Сирта, расположенного примерно в 450 км от Триполи.

Напомним, 13 мая появилась информация, что в столице Ливии начались вооружённые столкновения. В городе также зафиксировали передвижение танков и другой военной техники. Конфликт вспыхнул на фоне убийства лидера одного из ополчений Абдула Гани аль-Кикли. В боях участвовали вооружённые формирования Мисраты и Триполи.

Позднее министерство обороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии объявило о завершении вооружённой операции в Триполи.