Монголия и Иркутская область расширяют сотрудничество в сфере науки и технологий

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент Монгольской академии наук Дэмбэрэл Содномсамбуу обсудили перспективы расширения сотрудничества в научной и технологической сферах. В рабочей встрече приняли участие представители научных институтов, дипломатических миссий и правительства региона, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.
В начале встречи губернатор Приангарья поздравил собравшихся с 80-летием Победы, подчеркнув значимость этой даты в истории России и Монголии.
Ключевым вопросом обсуждения стала активизация сотрудничества между молодыми учёными из Приангарья и Монголии, а также расширение программ обмена студентами между высшими учебными заведениями.
Молодые учёные из Монголии будут работать с иркутскими учёными во благо развития Иркутской области и Моноглии.
«В течение многих лет иркутские вузы сотрудничают с монгольскими университетами. Ежегодно в университетах региона получают высшее образование более 300 граждан Монголии. Монгольские студенты изучают экономику, сельское хозяйство, медицину, технические специальности, железнодорожное хозяйство и другие. Преподаватели русского языка из Монголии имеют возможность повышать квалификацию. Между Иркутской областью и Монголией накоплен значительный опыт в проведении совместных научно-образовательных и производственных проектов, которые можно реализовать в текущих условиях», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Содномсамбуу, выпускник Иркутского госуниверситета, подчеркнул давние и плодотворные связи между учеными двух стран, особенно в области геологии, биологии и экологии. В свою очередь, директор Института динамики систем и теории управления СО РАН Игорь Бычков отметил широкий спектр областей, в которых ведется совместная работа.
«История совместной работы между учеными Монголии и Иркутской области насчитывает не один десяток лет. Мы работаем с иркутянами в сфере изучения геологии, биологии, экологии. И конечно. мы должны развивать новые проекты, для этого сейчас есть все условия. И в рамках совместной работы планируем развивать взаимодействие молодых ученых. Молодые ученые из Монголии будут работать с иркутскими учеными во благо развития Иркутской области и Монголии», — сообщил Дэмбэрэл Содномсамбуу.
По итогам встречи стороны договорились рассмотреть возможность участия молодых монгольских учёных в молодежном форуме «Байкал». Также обсуждались вопросы сотрудничества в сфере лесовосстановления и поставок биотоплива из Иркутской области в Монголию.
Напоминаем, что недавно экс-президент Монголии посетил Иркутск. Бывший глава государства встретился с первым зампредседателя Заксобрания Иркутской области Кузьмой Алдаровым.