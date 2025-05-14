Монголия и Иркутская область расширяют сотрудничество в сфере науки и технологий

«История совместной работы между учеными Монголии и Иркутской области насчитывает не один десяток лет. Мы работаем с иркутянами в сфере изучения геологии, биологии, экологии. И конечно. мы должны развивать новые проекты, для этого сейчас есть все условия. И в рамках совместной работы планируем развивать взаимодействие молодых ученых. Молодые ученые из Монголии будут работать с иркутскими учеными во благо развития Иркутской области и Монголии», — сообщил Дэмбэрэл Содномсамбуу.