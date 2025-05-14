Стрессовал и дергался: эксперт вскрыл страх Зеленского на встрече с Путиным

Первая и единственная встреча Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным состоялась 9 декабря 2019 года в Париже. Скрытые знаки, которые подал украинский политик мимикой и поведением во время мероприятия, расшифровал для aif.ru профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко по фотографиям и видео с мероприятия.
Показушничал на публику.
Эксперт обратил внимание на демонстративность поведения Зеленского, характерную для его психотипа.
«Это в его духе, в духе его демонстративного психотипа. Зеленский здесь улыбается и показушничает перед публикой, такой самодовольный», — отметил Анищенко.
По словам эксперта, даже когда Макрон и Меркель нормально слушали Путина, Зеленый продолжал веселиться.
«В кадр потом попадает, когда Путин серьёзно что-то говорит. Макрон, Меркель его нормально слушают, а Зеленский в этот момент очень сильно паясничает, смеётся», — указал на особенности поведения украинского политика Анищенко.
Прятал за улыбками стресс.
Постоянная улыбка Зеленского во время встречи была прикрытием его стресса, объяснил эксперт, оценивая архивные записи.
«Вот он, когда они сидели вчетвером, он тоже на кого-то в зале поглядывал и улыбался… Зеленский здесь стрессует, но играет из себя такого… Пытается улыбкой прикрыть свои стрессы и свои провалы», — обратил внимание Анищенко.
Провал на высшем уровне.
Зеленский вел себя неуверенно во время встречи на высшем уровне, отметил эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко, комментируя видео и фото с мероприятия.
«Путин сосредоточен, а Зеленский приехал непонятно для чего, зачем, неуверенный в себе, еще больше смеялся», — сказал эксперт.
Профайлер подчеркнул, что российский президент держал ситуацию под контролем.
«Путин в тот момент больше контролирует ситуацию, он и более уверен, подсказывает жестами, что делать Зеленскому, как повернуться, закрыть заявления, по-отечески ему помогает», — добавил Анищенко.
Напомним, что первая и единственная встреча президента РФ Владимира Путина с Зеленским прошла в Париже 9 декабря 2019 года на саммите в «нормандском формате».