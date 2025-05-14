Стрессовал и дергался: эксперт вскрыл страх Зеленского на встрече с Путиным

«Вот он, когда они сидели вчетвером, он тоже на кого-то в зале поглядывал и улыбался… Зеленский здесь стрессует, но играет из себя такого… Пытается улыбкой прикрыть свои стрессы и свои провалы», — обратил внимание Анищенко.