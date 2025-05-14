Привык смешить: стилист объяснил брюки задом наперед на Зеленском

Так, в феврале при встрече в Вашингтоне президент США Дональд Трамп саркастично назвал внешний вид Зеленского, который прибыл в черном свитере с трезубцем на груди и таких же штанах, «полным парадом». После этого — уже во время переговоров перед камерами — Трамп спросил, есть ли вообще у Зеленского костюм для посещения официальных мероприятий. Также он сообщил о недовольстве многих американцев тем, что Зеленский не уважает официальный стиль.