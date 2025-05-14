Привык смешить: стилист объяснил брюки задом наперед на Зеленском

Зеленский на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером продемонстрировал странные брюки, будто бы надетые задом наперед. ИНдивидуальный стиль украинского политика прокомментировал для aif.ru звездный стилист Омар Байрамов.
Все в строгих костюмах, а Зеленский в свитере.
На странный выбор стилистов Зеленского давно обратили внимание не только пользователи сети и журналисты, но даже политики и мировые лидеры.
Так, в феврале при встрече в Вашингтоне президент США Дональд Трамп саркастично назвал внешний вид Зеленского, который прибыл в черном свитере с трезубцем на груди и таких же штанах, «полным парадом». После этого — уже во время переговоров перед камерами — Трамп спросил, есть ли вообще у Зеленского костюм для посещения официальных мероприятий. Также он сообщил о недовольстве многих американцев тем, что Зеленский не уважает официальный стиль.
Сам Трамп выдержал положенный дресс-код — деловой костюм с красным галстуком.
Отличился Зеленский и на церемонии открытия Собора Парижской Богоматери, где оказался единственным без делового костюма. На мероприятие он пришел в серой кофте и темно-зеленой куртке.
Даже на похоронах папы римского Франциска Зеленский нарушил нормы этикета. Если все политики прибыли в строгих костюмах, то украинский политик появился в камуфляжной одежде черного цвета.
Концептуальные брюки для встречи со Стармером.
Брюки, в которых Зеленский пришел на днях на встречу со Стармером, привлекли большое внимание публики. Странная модель выглядела так, будто ее надели задом наперед.
«Здесь концептуальный стиль. Тут два варианта. Одел задом наперед, но вряд ли. Учитывая, как они сидят, то я так предполагаю, это просто такой крой, так увидел дизайнер. Просто интересно, кто дизайнер этих штанов», — поделился мнением с aif.ru звездный стилист Омар Байрамов.
Стилист Владимир Дубинин в разговоре с aif.ru предположил, что все дело в порвавшихся по шву нитках.
«Мне такой тренд не знаком. Варианта два: либо брюки разошлись по швам неожиданно, либо… хотя второго варианта я не вижу. Разошлись по швам, но времени не было что-то менять, пришлось появиться в таких, какие есть», — отметил Дубинин.
Умом выделиться не получается, в ход идут брюки задом наперед.
Своим внешним видом на официальных мероприятиях Зеленский хочет показать свою дерзость и выделиться, объяснил Омар Байрамов.
«Это не по протоколу первого лица страны, потому что всем своим внешним видом он все время хочет показать какую-то свою дерзость и выделиться тем самым», — отметил эксперт.
Он обратил внимание, что Зеленский выбирает стиль милитари или концептуальные вещи, которые создаются не для официального дресс-кода.
«Получается, что не блистая умом, Зеленский решил выделиться и блистать тем, что убого выглядит на фоне остальных политиков. То он предстает в образах милитари, то вот в таких совершенно не подходящих для официальных мероприятий концептуальных вещах, а-ля очень модный дизайнер Рик Оуэнс или Йоджи Ямамото», — поделился мнением Байрамов.
И все-таки комик, а не политик.
Зеленский одевается на официальные мероприятия как комик, но не как политик, отметил Омар Байрамов.
«Все-таки, это несоблюдение дресс-кода, к которому мы привыкли, если говорить о внешнем виде политиков на официальных мероприятиях. Дресс-код — это классические костюмы, и даже жены политиков соблюдают определенные требования к внешнему виду, нет вульгарных, вычурных или сияющих нарядов. Это всегда такая строгая классическая история. Учитывая то, что, в принципе, этот товарищ не является примером политика, он все-таки комик, то он прекрасно справляется со своей ролью клоуна, в том числе и в этом образе», — резюмировал эксперт.