Трамп объяснил, что принял в подарок от Катара самолет ради экономии денег для США

Подаренный самолет Трамп собирается передать американским военным.
Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что самолет Boeing 747, который Катар намерен преподнести в дар главе американского государства, поможет сэкономить деньги налогоплательщиков. Об этом политик написал в соцсетях.
«Зачем заставлять наших военных, а значит и налогоплательщиков, платить сотни миллионов долларов, если они могут получить его бесплатно от страны, которая хочет вознаградить нас за хорошо выполненную работу. Эта большая экономия будет потрачена на то, чтобы снова сделать Америку великой!», — написал Трамп в Тruth Social. Он также добавил, что «только глупец откажется от такого подарка».
Трамп сообщил, что Boeing 747 будет передан на баланс Военно-воздушных сил США. Американский лидер отметил, что данный самолет — это дар от страны, безопасность которой Соединенные Штаты надежно обеспечивают уже долгие годы.