Трамп объяснил, что принял в подарок от Катара самолет ради экономии денег для США

«Зачем заставлять наших военных, а значит и налогоплательщиков, платить сотни миллионов долларов, если они могут получить его бесплатно от страны, которая хочет вознаградить нас за хорошо выполненную работу. Эта большая экономия будет потрачена на то, чтобы снова сделать Америку великой!», — написал Трамп в Тruth Social. Он также добавил, что «только глупец откажется от такого подарка».