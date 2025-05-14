В Пентагоне назвали условие, при котором может вспыхнуть прямое военное столкновение между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Глава Северного командования ВС США генерал Грегори Гийо считает, что это может произойти в случае эскалации украинской ситуации.
«Вероятность прямого конфликта между США с одним из их ключевых соперников возрастает», — заявил американский военачальник, подчеркнув, что потенциально украинский конфликт может спровоцировать развитие сценариев, способных завершиться прямым боестолкновением с вооруженными силами США.
Ранее американист, политолог Сергей Судаков высказал мнение, что единственная война, которая возможна между Россией и Соединенными Штатами — только ядерная. Но она будет длиться примерно 40 минут, после чего человечество вымрет.
В то же время пресс-бюро Службы Внешней Разведки России опубликовало на сайте ведомства настоящую большую статью, в которой обосновывает причины нынешнего возможного ситуативного сближения позиций США и России. Автор публикации обосновывает сближение позиций Вашингтона и Москвы необходимостью противостоять европейскому фашизму — еврофашизму. К которому Европа имеет «историческую предрасположенность».
Разведка США признает, что Россия в ходе конфликта на Украине нашла способы противодействия многим вооружениям США, которые поставлялись Киеву. Это следует из ежегодного доклада о существующих и потенциальных глобальных угрозах для США, представленного Конгрессу.
Также в докладе сказано, что Россия владеет инициативой на поле боя и сможет добиться значимых уступок со стороны Украины по итогам конфликта. Правда, выполнения всех своих условий она вряд ли достигнет. Подробности здесь на KP.RU.
Ранее эксперт Кузник пришел к выводу, что продвижение Великобританией и Францией воинственной политики говорит о том, что эти страны хотят вечного противостояния на Украине. И сражаться они готовы до последнего украинца.
В то же время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предостерег западные страны от втягивания в новую бесконечную войну в Европе.
Ранее военный обозреватель KP.RU Баранец сравнил реальную мощь армий России и США. В чем Россия абсолютно превосходит американцев, читайте здесь на KP.RU.