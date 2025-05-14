Текслер: Креативная экономика — инструмент «мягкой силы», проводник российских ценностей

Два дня, порядка 200 спикеров, 40 сессий, посвященных моде, IT, дизайну, производству фильмов и мультфильмов… В этом году форум максимально информационно насыщен. И ключевой момент, вокруг которого строится каждый интенсив, каждый мастер-класс, — ценности, которые несет конкретный креативный продукт, и то, насколько они соответствуют современному развитию государства.
Как отметил, выступая на пленарном заседании, губернатор Челябинской области, креативная экономика для России — это инструмент «мягкой силы», проводник определенных ценностей.
«При огромном желании у недругов не получилось “отменить” нашу страну. Наоборот, наша культура, традиции вызывают еще больший интерес в мире. И смыслы, которыми мы должны наполнять наши креативные продукты, — это самое важное. Борьба за ценности, за людей, будет продолжаться, и мы должны в этой борьбе побеждать. Мы должны создавать такие продукты — игрушки, мультипликационные фильмы, которые продвигали бы наши ценности, которые страна формировала тысячу с лишним лет. И сегодня они являются востребованными во всем мире», — сказал, в частности, Алексей Текслер.
Он отметил, что государство и регион сегодня готовы поддержать людей, которые умеют творчески осмыслить историю и культуру: «Вместе мы вырабатываем пути развития этой достаточно новой отрасли экономики, создаем условия, при которых талантливые люди могут реализовать свой потенциал в городах и регионах нашей страны, быть коммерчески успешными и развивать наши традиции и культурные ценности».
На уровне субъекта действительно уже много сделано (по общему мнению, Южный Урал, вообще, может считаться одним из лидеров продвижения и поддержки креативных индустрий). В частности, в конце декабря 2024 года был принят областной закон о регулировании отношений в сфере креативных индустрий, сейчас идет работа по внедрению региональных стандартов его развития — при Минэкономразвития для этого создано отдельное подразделение. Определены пять направлений развития креативных индустрий в регионе, планируется поддержка малого бизнеса в сфере креативных индустрий через льготную систему налогообложения и дополнительные льготы для включенных в реестр предприятий. Развивается инфраструктура: креативная площадка «Свобода 2» получила статус федерального креативного кластера, креативное пространство открылось в магнитогорском курорте «Притяжение».
Напомним, внимание теме креативных индустрий уделяется на самом высоком уровне. В частности, президент России Владимир Путин поставил перед регионами страны задачу к 2030 году увеличить долю творческих индустрий в ВВП до 6%, число занятых в данной сфере — до 15%.
На форуме в Челябинске начальник Управления по общественным проектам администрации Президента РФ Сергей Новиков поблагодарил команду губернатора за активную включенность в тему: «Ваша включенность имеет очень большое значение для понимания, что креативные индустрии — это новый вектор развития, который поддерживает власть, поэтому туда безопасно идти, инвестировать деньги».
Директор фестиваля-форума «Российская креативная неделя» Марина Монгуш выразила уверенность, что «форум закрепит за Челябинской областью статус одного из регионов-лидеров в развитии креативных индустрий», и обратила внимание на главное отличие прошлогоднего форума и нынешнего. «С вступлением в силу федерального закона “О развитии креативных индустрий” мы видим, как регионы формируют собственные стратегии и развивают ключевые направления индустрий с учетом приоритетов социально-экономического развития, отраслевой специализации, исторически сложившиеся традиций, географического положения. Форум “Российская креативная неделя — Урал” — площадка, где мы фиксируем переход отрасли из фазы точечных успехов в фазу системной “экспансии”», — сказала спикер.
Кстати, одним из примеров такой «экспансии» может служить вопрос о создании региональной кинокомиссии. Напомним, решение о создании специального органа, который помогал бы молодым режиссерам и киностудиям в кинопроизводстве и взаимодействии с уполномоченными органами власти, а также рассказывал другим регионам о потенциале Южного Урала, было принято на I форуме «Российская креативная неделя — Урал». И вот 11 апреля 2025-го подписано распоряжение.
«Мы хотим, чтобы процесс съемки кино на территории Челябинской области стал открытым, креативным, интересным и полезным, в том числе для региона и молодых креативных продюсеров, сценаристов, актеров. Мы готовы информировать приходящие к нам кинокомпании об интересных локациях, ландшафтах, промышленных площадках, где можно снимать кино», — рассказала на профильной сессии форума замминистра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.
Гендиректор «НМГ Студии» Дмитрий Табарчук добавил, что комиссия могла бы взять на себя и ведение актерской базы. «Любой производитель всегда заинтересован в снижении расходов на транспортную доставку артистов в регион», — отметил он.
И еще немного о цифрах. Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров представил результаты небольшого опроса на тему, насколько люди сегодня знакомы с темой креативных индустрий. Оказалось, сегодня каждый двадцатый — 5% — хорошо понимает, что это.
«Кажется, мало. Но 4 года назад было 2%. Так что, креативные индустрии пошли в народ. При этом 90% опрошенных говорят, что эту сферу важно и нужно поддерживать. Если мы донесем до общества понимание о том, что такое вообще креативные индустрии, то возможен эффект, подобный волонтерству. И последствия для нашей экономики и роста творческого потенциала будут просто фантастические», — уверен Валерий Федоров.
Алексей Текслер согласился: креативные индустрии — это, безусловно, про связь творчества и бизнеса, про коммерчески успешную историю. Но есть еще один — главный — аспект. «Если мы говорим о ценностях, то все креативные индустрии должны быть пропитаны словом “любовь”. Любовь к Родине, семье, человеку, любовь к своему региону, городу, к своей стране. Это принципиально важно. Без любви сделать что-то креативное просто невозможно», — подвел губернатор итог дискуссии.
В среду, 14 мая, форум «Российская креативная неделя — Урал» продолжит свою работу.