Текслер: Креативная экономика — инструмент «мягкой силы», проводник российских ценностей

«При огромном желании у недругов не получилось “отменить” нашу страну. Наоборот, наша культура, традиции вызывают еще больший интерес в мире. И смыслы, которыми мы должны наполнять наши креативные продукты, — это самое важное. Борьба за ценности, за людей, будет продолжаться, и мы должны в этой борьбе побеждать. Мы должны создавать такие продукты — игрушки, мультипликационные фильмы, которые продвигали бы наши ценности, которые страна формировала тысячу с лишним лет. И сегодня они являются востребованными во всем мире», — сказал, в частности, Алексей Текслер.