Губернатор Алексей Текслер проинспектировал Кусу и Златоуст

Развитие горнозаводской зоны Челябинской области — один из приоритетов команды губернатора Алексея Текслера. Как минимум потому, что здесь находится немалый промышленный потенциал региона, а также эта территория, пожалуй, самая перспективная на Южном Урале с точки зрения привлечения туристов.
Кроме того, местные города могут похвастаться качественными кадрами для целого ряда отраслей экономики. Все это обязывает региональные власти держать социально-экономическое развитие горнозаводской зоны под особым вниманием.
Накануне праздников губернатор Алексей Текслер работал в двух муниципалитетах этой территории Челябинской области — Златоусте и Кусе. Хотя эти территории достаточно близки друг другу с точки зрения географии, набор проблем у них в некоторой степени различается. Это и неудивительно, ведь города находятся, с точки зрения своих размеров и количества населения, на разных сторонах линейки.
Если Златоуст входит в тройку крупнейших городов региона, то Куса стоит в ряду самых небольших городских округов. В Златоусте население переваливает за 158 000 человек, а в Кусе число жителей не достигает и 17 000. Это, конечно, не может не накладывать свой отпечаток на экономику и другие сферы. Стало быть, подходы к управлению данными территориями должны разниться.
Тем не менее в определенной части проблематика Златоуста и Кусы совпадает. Там и там важно развитие коммунального хозяйства, там и там есть необходимость решения задач в здравоохранении и системе образования, там и там на повестке дня стоит благоустройство городской территории. Часть этих вопросов была поднята во время нынешнего визита главы региона Алексея Текслера в города.
Стройки и реконструкции.
В частности внимание губернатора в Кусе привлекла ситуация на стадионе «Труд». В свое время его преображение началось именно по поручению Алексея Текслера. В настоящее время реконструкция находится в завершающей стадии. Что удалось сделать на объекте к нынешнему моменту, глава региона решил проверить лично. Так как спортобъектов по всему региону в последние годы строится и реконструируется немало, есть возможность сравнивать и передавать опыт от одной территории к другой.
— Мы системно обновляем спортивные объекты по всей Челябинской области — ремонтируем существующие и строим новые, — комментирует Алексей Текслер. — Это инвестиции в здоровье и будущее южноуральцев. Стремимся к тому, чтобы каждый житель Челябинской области, независимо от места жительства, имел доступ к качественной спортивной инфраструктуре. Реконструкция стадиона «Труд» — один из примеров работы в данном направлении.
Решение о строительстве стадиона «Труд» в Кусе было принято в 1963 — 1964 годы. Тогда это была инициатива машиностроительного завода. После того, как его ввели в строй, развитие спорта в Кусинском районе буквально рвануло вверх. Сегодня же кусинский стадион — это спортивный комплекс, площадь которого достигает трех гектаров. В него входит административное здание с фитнес-залом, 400-метровая беговая дорожка, хоккейный корт, футбольное поле с травяным покрытием, крытая трибуна на 1500 мест и подтрибунные помещения с раздевалками.
Конечно, долгая и активная эксплуатация комплекса привела к тому, что он нуждался в серьезной реконструкции. Ход ей дал лично губернатор Алексей Текслер, давший поручение привести «Труд» в порядок. Работы начались в 2024 году. После завершения работ кусинцы получат обновленную беговую дорожку, новую площадку для воркаута с современным резиновым покрытием, также будут отремонтированы хоккейный корт и раздевалки, системы ливневой канализации и освещения, расширена автопарковка. Кроме того, на стадионе произведут частичный ремонт ограждения, приведут в порядок зрительские трибуны, на основных зданиях отремонтируют кровлю, заменят окна и поработают с навесным вентилируемым фасадом. Пройдут и другие работы.
— В рамках корректировки проекта были сделаны дополнительные ямы для прыжков и сектор для занятий игровыми видами спорта, — отчитался перед губернатором глава Кусинского района Юрий Лысяков.
Как заявил руководитель муниципалитета, на футбольном поле было решено сохранить естественное покрытие. В данном случае власти прислушались к спортсменам, которые утверждают, что на живой траве не только проще, но и безопаснее играть.
Спорт — не единственная сфера, которая попала в зону внимания губернатора во время нынешнего визита в Кусу. Алексей Текслер посчитал важным проинспектировать, как функционирует один из важнейших социальных объектов территории — Кусинская районная больница. В прошлом году здесь завершился последний этап капитального ремонта, который шел с 2022 года. Он шел в рамках программы «Модернизация первичного звена учреждений здравоохранения».
Больница рассчитана на 50 коек, поликлиника — на 100 помещений. Работы в медучреждении были проведены масштабные. Привели в порядок фасады и кровлю, сменили окна, отремонтировали входные группы и систему отопления. Также большой ремонт прошел непосредственно в отделениях, операционных, палатах реанимации и интенсивной терапии, в пещеблоке. В больнице заменили и лифтовое оборудование.
— Первичному звену в Кусинском районе уделяем особое внимание, — говорит губернатор Алексей Текслер. — За последние годы на всех объектах идет работа — где-то уже закончена, где-то в процессе. Были в больнице Кусы, где работы практически завершены. Недавно завершили работы в детской больнице в Медведевке, в амбулатории. В этом году работы продолжаются в детской поликлинике уже в Кусе и в поселке Магнитка. Местная больница находится в ремонте, плюс усиливаем ее оборудованием.
Губернатор также сообщил, что для Кусинского района приобрели передвижной ФАП. Сейчас идет серьезная работа по привлечению в район медработников. Город выделил средства для поддержки молодых специалистов, а регион в рамках своей программы приобретает квартиры, чтобы они могли жить в комфортных условиях.
В рамках кусинского визита Алексей Текслер также посетил и другие социальные объекты, в которых проводились серьезные работы по обновлению. Например, глава региона проинспектировал местную школу искусств, здание для которой приобрели еще в 2021 году, теперь в нем провели масштабные ремонтные работы. В этом году планируют полностью оснастить школу искусств мебелью и оборудованием, необходимым для образовательного процесса и концертной деятельности.
Оценил Алексей Текслер в Кусе и завершенное строительство нового пожарного депо на улице Олимпийской. Этот объект был нужен Кусинскому району, в котором есть большой лесной массив, а также работают популярные туристические центры. Все это необходимо было обеспечить серьезной системой пожарной безопасности.
— Это актуальная задача для всего региона, — уточнил губернатор. — Новое пожарное депо в Кусе позволит нам более оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и обеспечит безопасность жителей района.
Кадры для заводов — спорт для жителей.
Не менее насыщенным был и визит Алексея Текслера в Златоустовский городской округ. Здесь также основное внимание губернатора было уделено объектам социальной сферы. Однако был сделан и акцент на экономику территории, а точнее на обеспечение ее профессиональными кадрами.
Срез ситуации по данному направлению губернатор сделал, посетив Златоустовский техникум технологий и экономики. Отметим, что это учебное заведение работает не только на обеспечение кадрами родного города: многие промышленные предприятия из соседних территорий также заинтересованы в специалистах, подготовленных в этих стенах. С 2023 года златоустовский техникум участвует в федеральном проекте «Профессионалитет» в качестве сетевой площадки, входя в состав сразу семи кластеров. В числе его партнеров такие серьезные предприятия, как автомобильный завод «Урал», «Россети», Златоустовский металлургический завод, «Магнезит», Златоустовский машиностроительный завод и другие.
К слову, Челябинская область находится в лидерах страны по количеству образовательно-производственных центров федерального проекта «Профессионалитет». Как отметили в пресс-службе регионального правительства, в области в 2026 году откроется еще пять центров дополнительно к 17 действующим.
В Златоустовском техникуме технологий и экономики последние годы также прошли под знаком серьезных ремонтных и строительных работ. Так, в рамках национального проекта «Образование» был открыт учебно-производственный комплекс. Он включает в себя 13 современных мастерских, оснащенных новым оборудованием, которое было приобретено в том числе благодаря областной поддержке. Только за последние пять лет региональный бюджет направил техникуму более 40 млн рублей на улучшение условий обучения. В учебном заведении был проведен капитальный ремонт кровли, приобрели новое оборудование, организовывали конкурсы профессионального мастерства.
— Будем и дальше техникум развивать, — заявил Алексей Текслер по итогам визита в учебное заведение. — Считаю, что это один из лучших передовых техникумов в регионе, пример для многих других.
Еще одной точкой, куда направился губернатор в Златоусте, стала средняя общеобразовательная школа № 2. В данном случае Алексей Текслер инспектировал ход капитального ремонта школьного стадиона. Как рассказала директор школы № 2 Елена Задорогина, стадион становится по-настоящему современным спортивным объектом.
— Здесь и воркаут, и тренажеры, и футбольное поле, и баскетбольная площадка, — говорит руководитель учебного заведения. — В нашей школе очень много спортсменов, ребята очень ждут открытия стадиона.
Отметим, что эти работы стали первым примером частно-государственного партнерства в Златоусте. В проект включилось предприятие «Смарт», а по завершении ремонта принято решение, что пользоваться стадионом смогут не только школьники, но и жители близлежащих домов.
— Я всегда приветствую такие примеры, когда бизнес готов инвестировать в социальную сферу, мы всегда такие инициативы поддерживаем, — заявил губернатор Алексей Текслер.
Нынешняя рабочая поездка губернатора Челябинской области Алексея Текслера в горнозаводскую зону показала, что средства, которые вкладываются федеральным центром, областью и муниципалитетами в социальную сферу, начинают давать свой результат. Хотя работы на этом пути предстоит еще немало.