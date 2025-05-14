Губернатор Алексей Текслер проинспектировал Кусу и Златоуст

В частности внимание губернатора в Кусе привлекла ситуация на стадионе «Труд». В свое время его преображение началось именно по поручению Алексея Текслера. В настоящее время реконструкция находится в завершающей стадии. Что удалось сделать на объекте к нынешнему моменту, глава региона решил проверить лично. Так как спортобъектов по всему региону в последние годы строится и реконструируется немало, есть возможность сравнивать и передавать опыт от одной территории к другой.