Противостояние Запада и России, которое длится уже несколько веков, имеет глубокие корни и основывается на русофобии, заявил профессор, член палаты лордов британского парламента Роберт Скидельски.
«Русофобия — иррациональный страх России из-за того, что она кажется большой, словно спрут. Это самое простое объяснение», — сказал он в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном.
Скидельски напомнил, что Россию на Западе демонизировали ещё в XIX веке, противопоставляя её Европе, которую считали «свободной». После эти убеждения распространились против СССР.
По словам парламентария, русофобские тезисы Запада не менялись с XVIII века.
«Исторически все государства враждовали и воевали, однако в конце концов приходили к миру. Вместе с тем, когда речь касается русофобии, всё меняется. Сам термин “фобия” обозначает иррациональный, неподконтрольный страх. Когда человек чего-то боится, он не пытается договариваться, он стремится или сбежать, или уничтожить источник своего страха», — пояснил профессор.
Скидельски отметил, что за последние десять лет никто на Западе, за исключением президента США Трампа, не пытался наладить диалог с Россией. Он подчеркнул, что за это время западные страны лишь вводили санкции и открыто готовились к вооружённому противостоянию.
Напомним, в конце марта заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что значительная часть политиков ЕС больна русофобией в острой форме. При этом для её лечения, по мнению зампреда, можно использовать такие средства, как «Орешник», «Калибр», «Оникс», «Искандер», «Ярс» и «Сармат».