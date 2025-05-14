Член палаты лордов Скидельски раскрыл причины борьбы Запада с Россией

«Исторически все государства враждовали и воевали, однако в конце концов приходили к миру. Вместе с тем, когда речь касается русофобии, всё меняется. Сам термин “фобия” обозначает иррациональный, неподконтрольный страх. Когда человек чего-то боится, он не пытается договариваться, он стремится или сбежать, или уничтожить источник своего страха», — пояснил профессор.