«Нам нужно посмотреть, кто как себя вел»: Путин объяснил, каким компаниям разрешат вернуться в Россию

Президент России Владимир Путин заявил, что подход к возвращению иностранного бизнеса на российский рынок должен быть прагматичным и учитывать интересы страны. Об этом глава государства сообщил во время встречи с руководителями организации «Деловая Россия» в Кремле.
Глава «Деловой России» Алексей Репик предложил дифференцировать отношение к зарубежным компаниям в зависимости от их поведения после ухода с российского рынка. Он выделил три категории. Среди них компании, которые продолжали инвестировать в Россию несмотря на сложности, также были те, кто ушел, но оставил активы с возможностью выкупа российскими партнерами. Были и компании, которые не выполнили обязательств перед потребителями или допускали антироссийскую риторику.
Последние, уверен Репик, должны для начала принести публичные извинения. Путин поддержал этот подход, подчеркнув, что простых извинений от ушедших компаний недостаточно. По его словам, решение о возвращении иностранного бизнеса должно приниматься исходя из национальных интересов.
«Алексей правильно сказал. Надо посмотреть, кто как себя ведет. Извинений точно недостаточно», — ответил президент.
Президент отметил, что если российские производители могут самостоятельно удовлетворить спрос, то в возвращении иностранных компаний нет необходимости. В качестве примера он привел сельскохозяйственный сектор, который после 2018−2019 годов полностью закрыл базовые потребности внутреннего рынка.
Путин также раскритиковал практику скрытых субсидий зарубежных компаний, которые, по его словам, создают нечестную конкуренцию. Он добавил, что многие российские товары теперь не уступают, а иногда и превосходят по качеству иностранные аналоги.
В заключение президент отметил, что если нужно найти причину для отказа компании, «999 из 1000 будут соответствовать требованиям ВТО», а по одной можно будет «спорить в судах лет 15».
«Надо посмотреть, конечно, кто как себя вел, кто-то нахамил, оскорблял нас, ну и пускай сидит где-то, Бог с ним», — заключил Путин.
Прежде руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что многие американские компании намерены вернуться в Россию, причем они охотно готовы занять ниши, которые оставили ушедшие с российского рынка европейские бизнес-структуры. Он уточнил, что Россия может разрешить компаниям из США вернуться на российский рынок.