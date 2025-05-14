«Нам нужно посмотреть, кто как себя вел»: Путин объяснил, каким компаниям разрешат вернуться в Россию

Глава «Деловой России» Алексей Репик предложил дифференцировать отношение к зарубежным компаниям в зависимости от их поведения после ухода с российского рынка. Он выделил три категории. Среди них компании, которые продолжали инвестировать в Россию несмотря на сложности, также были те, кто ушел, но оставил активы с возможностью выкупа российскими партнерами. Были и компании, которые не выполнили обязательств перед потребителями или допускали антироссийскую риторику.