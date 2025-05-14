В силовых структурах рассказали о попытках ВСУ удержать Юнаковку

В Сумской области украинские военные сосредоточились на обороне села Юнаковка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
«В настоящее время противник сосредоточен на удержании крупного логистического центра — Юнаковки», — говорится в публикации.
Также сообщается о возведении противником на территории региона фортификационных сооружений в рамках подготовки к возможным боям за город Сумы.
Ранее стало известно о колоссальных потерях украинских войск в районах Беловод, Локни и Водолаг в Сумской области.