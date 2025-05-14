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В силовых структурах рассказали о попытках ВСУ удержать Юнаковку

По словам силовиков, противник также готовится к боям за Сумы.

Источник: Аргументы и факты

В Сумской области украинские военные сосредоточились на обороне села Юнаковка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

«В настоящее время противник сосредоточен на удержании крупного логистического центра — Юнаковки», — говорится в публикации.

Также сообщается о возведении противником на территории региона фортификационных сооружений в рамках подготовки к возможным боям за город Сумы.

Ранее стало известно о колоссальных потерях украинских войск в районах Беловод, Локни и Водолаг в Сумской области.