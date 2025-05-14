Аналитики взяли нейросеть и составили новый рейтинг политиков: какие места у дальневосточных

«Команда аналитического центра “Г. У. Р. У.” совместно с партнерами из первого информационного телеграм-агентства “Телестрим” обучили и настроили нейросеть “НеДуров”, которая фиксирует все публикации с упоминанием ключевых публичных политиков в русскоязычных телеграм-каналах», — говорится в аннотации к рейтингу.
Места в рейтинге по итогам апреля среди глав регионов Дальнего Востока распределились следующим образом:
- Олег Кожемяко, Приморский край — 15 389 упоминаний;
- Алексей Цыденов, Бурятия — 8904 упоминаний;
- Айсен Николаев, Якутия — 8687 упоминаний;
- Валерий Лимаренко, Сахалинская область — 6006 упоминаний;
- Дмитрий Демешин, Хабаровский край — 5522 упоминания;
- Владимир Солодов, Камчатка — 3311 упоминаний;
- Александр Осипов, Забайкалье — 3269 упоминаний;
- Василий Орлов, Амурская область — 1693 упоминания;
- Владислав Кузнецов, Чукотка — 1298 упоминаний;
- Мария Костюк, ЕАО — 1284 упоминания;
- Сергей Носов, Магаданская область — 1218 упоминаний.
Во всероссийском рейтинге губернаторов по количеству упоминаний в Telegram выше всех из дальневосточников расположился губернатор Приморского края Олег Кожемяко (12 место). Чаще всего его упоминали по следующим темам: строительство моста в КНДР, выступление на Тихоокеанском туристическом форуме, строительство стрелкового центра «Восток», расчистка русел рек и совещание в правительстве по развитию лесопромышленного комплекса.
Далее, на 22 и 23 местах всероссийского рейтинга расположились главы Бурятии Алексей Цыденов и Якутии Айсен Николаев. В Бурятии чаще всего писали о встрече с Путиным, выступлении на Госсовете по теме инфраструктуры для жизни и о призыве не разжигать костры из-за риска природных пожаров. В Якутии активнее всего говорили о запуске оборудования на Жатайской судоверфи, строительстве подземного рудника и выплате многодетным.
Реже всего в целом по стране телеграм-каналы упоминали главу Тверской области (955 упоминаний за месяц). В рамках ДФО самый низкий результат у губернатора Магаданской области Сергея Носова (85 место из 89-ти).