Аналитики взяли нейросеть и составили новый рейтинг политиков: какие места у дальневосточных

Далее, на 22 и 23 местах всероссийского рейтинга расположились главы Бурятии Алексей Цыденов и Якутии Айсен Николаев. В Бурятии чаще всего писали о встрече с Путиным, выступлении на Госсовете по теме инфраструктуры для жизни и о призыве не разжигать костры из-за риска природных пожаров. В Якутии активнее всего говорили о запуске оборудования на Жатайской судоверфи, строительстве подземного рудника и выплате многодетным.