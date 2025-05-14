Как будут регулировать ИИ в Казахстане, обсудят в парламенте

Законопроект, отметила она, решает две основные задачи.
Во-первых, он позволяет гарантировать безопасность нашим гражданам в использовании и при внедрении технологии ИИ.
С другой стороны, проект закона дает понятные правила игры для будущих инвесторов и разработчиков систем искусственного интеллекта.
Наша главная задача в настоящее время сделать регулирование понятным, достаточно легким для развития системы, но тем не менее, не жертвовать при этом безопасностью развития нашего общества.
В документе регламентируются компетенции государственных органов, которые так или иначе будут участвовать в регулировании и развитии систем искусственного интеллекта.
Для владельцев систем искусственного интеллекта проект устанавливает требования и правила, которые они должны будут соблюдать.
Когда искусственный интеллект используется для производства продукта или для общения с пользователем, необходимо будет проинформировать человека о том, что он имеет дело с продуктом, сделанным с помощью искусственного интеллекта. Так называемая маркировка.
Кроме того, законопроект регулирует меры господдержки для развития технологий искусственного интеллекта.
Обсуждение, добавила Смышляева, вызывает большой экспертный интерес, депутаты получают множество предложений по усовершенствованию закона.
Пленарное заседание мажилиса начнется сегодня в 10.00 часов.