Беларусь ставит целью до 2029 года развитие высокотехнологичной экономики

В 2029 году в Беларуси будет разработана программа по развитию беспилотных систем на период до 2030 года. Также планируется производить не менее 1,4 тысячи единиц беспилотных систем в год, а также не менее 10 двухдвигательных многоцелевых белорусско-российских самолетов «Освей».