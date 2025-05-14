Беларусь ставит целью до 2029 года развитие высокотехнологичной экономики

Цель — развитие высокотехнологичной и самодостаточной экономики. Индикатор — доля высокотехнологичных производств не менее 8% в валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности в 2030 году.
Согласно постановлению, в 2025 году будет разработана программа инновационного развития страны на следующую пятилетку, то есть на 2026−2030 годы.
Приоритетные направления
В документе говорится, что приоритетными сферами экономики будут микроэлектроника и приборостроение, станкостроение и робототехника, различные беспилотные системы, карьерная и коммунальная техника, управляемые с использованием искусственного интеллекта.
Кроме того, в планах реализация не менее 25 крупных проектов в промышленности, также в стране намерены совершенствовать механизмы реализации инновационных проектов.
В программе поставлена задача повышать уровень локализации промпродукции, а также создавать мощности по серийному производству в 2029 году не менее двух тысяч единиц промроботов. Вместе с тем, в 2028 году планируется создать в республике станкостроительный холдинг.
Всего запланировано создание не менее шести госкорпораций, они будут работать в таких сферах, как сельхозмашиностроение, деревообрабатка, машиностроение, текстильная промышленность, кондитерская и алкогольная отрасли. В каждом регионе намерены создать не менее одного промпарка.
Планы на будущее
В 2029 году в Беларуси будет разработана программа по развитию беспилотных систем на период до 2030 года. Также планируется производить не менее 1,4 тысячи единиц беспилотных систем в год, а также не менее 10 двухдвигательных многоцелевых белорусско-российских самолетов «Освей».
Программой планируется также повышать энергетическую самостоятельность республики, развивать энергетическую инфраструктуру. Кроме того, будет разработан проект документа о создании энергетического рынка.
Также среди задач на ближайшие годы — совершенствование ценовой политики. В частности, в планах разработать «тарифную тетрадь» на 2025−2029 годы, в которой будут предусмотрены «ценовые коридоры» изменения постоянно регулируемых цен.
Предусмотрены и меры по сокращению субсидирования в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, в планах внедрить дифференцированную оплату этих услуг населением, в том числе за потребления сверх установленных норм. Планируется сократить бюджетное и перекрестное субсидирования в сфере транспорта.
Финансовая сфера
Совмин ставит задачу совершенствовать налоговую систему и поддерживать налоговую нагрузку на экономику не более 26% к ВВП. Планируется разработать стратегию управления госдолгом на 2026−2030 годы, которая в том числе будет предусматривать установление предельного значения привлечения новых займов для рефинансирования госдолга, развитие рынка гособлигаций в национальной валюте.
Также среди целей — рост реальных доходов населения, за пятилетку он должен составить 16%. замедление отрицательной динамики сокращения численности населения в 1,5 раза, увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76,5 года в 2030 году.
В документе прописан и уровень безработицы в трудоспособном возрасте: к 2030 году он должен быть не более 4%. При этом запланированы определенные меры по стимулированию трудоустройства, притока квалифицированной иностранной рабочей силы с учетом потребностей рынка труда.