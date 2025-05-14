NATO Watch: лидеры Европы делают ничем не подкрепленные громкие заявления

«Они продолжают настаивать на выполнении условий, которые ни Европа, ни США не в силах поддержать или обеспечить. Нам нужно изменить позицию в отношении основных принципов переговоров. У России тоже есть законные интересы в области безопасности. Продвижение НАТО к границам РФ при сознательном игнорировании ее интересов всегда приведет к конфликту», — отметил экс-военнослужащий.