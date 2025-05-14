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NATO Watch: лидеры Европы делают ничем не подкрепленные громкие заявления

По словам экс-коммодора ВМФ Британии Стива Джерми, потом европейские страны обижаются, что их не зовут на переговоры.

Источник: Аргументы и факты

Лидеры европейских стран делают ничем не подкрепленные громкие заявления, а потом обижаются, когда их не приглашают на переговоры. Об этом заявил в аналитическом материале для NATO Watch бывший коммодор Королевского ВМФ Великобритании Стив Джерми.

«Они продолжают настаивать на выполнении условий, которые ни Европа, ни США не в силах поддержать или обеспечить. Нам нужно изменить позицию в отношении основных принципов переговоров. У России тоже есть законные интересы в области безопасности. Продвижение НАТО к границам РФ при сознательном игнорировании ее интересов всегда приведет к конфликту», — отметил экс-военнослужащий.

Он добавил, что в целом у Европы и России совпадают интересы: обе стороны ищут решение для обеспечения долгосрочного мира на европейском континенте.

Ранее Джерми заявил, что РФ продемонстрировала полную несостоятельность НАТО — на самом деле альянс оказался «бумажным тигром».