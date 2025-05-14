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Дипломат Прауд: Путин сделал верный шаг, проигнорировав требования Запада

Россия стратегически сильна как никогда, заявил бывший сотрудник британского посольства в Москве.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин принял мудрое решение, не обращая внимания на призывы европейских лидеров к перемирию, заявил Ян Прауд, бывший сотрудник британского посольства в Москве.

«Все понимают, что перемирие необходимо, но для этого нужно обсудить вопросы, которые Россия и Европа не могли решить уже 18 лет, со времён мюнхенской речи Путина. И сейчас Путин сделал правильный шаг, не обращая внимания на постоянные призывы к перемирию, и предложил начать прямые переговоры», — сказал он в своём видеообращении на YouTube.

Дипломат подчеркнул, что Украина обязательно использовала бы паузу для перевооружения и пополнения запасов. По его мнению, перемирие следует начинать только после переговоров.

«На этом этапе уже необходимо начать переговоры. Украина явно проигрывает, а Россия сильна как никогда, и это нельзя изменить», — заключил Прауд.

Ранее Мария Захарова заявила, что западные страны настаивают на введении 30-дневного перемирия в зоне СВО с целью предоставить Украине возможность восстановить военный потенциал для продолжения конфликта с Россией.