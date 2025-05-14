Дипломат Прауд: Путин сделал верный шаг, проигнорировав требования Запада

«Все понимают, что перемирие необходимо, но для этого нужно обсудить вопросы, которые Россия и Европа не могли решить уже 18 лет, со времён мюнхенской речи Путина. И сейчас Путин сделал правильный шаг, не обращая внимания на постоянные призывы к перемирию, и предложил начать прямые переговоры», — сказал он в своём видеообращении на YouTube.