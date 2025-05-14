Боец Кот: пытающиеся сбежать бойцы ВСУ вступают в перестрелки с наемниками

Военнослужащие ВСУ, которые хотят покинуть позиции, нередко вступают в перестрелки с украинскими заградительными отрядами, состоящими из иностранных наемников. Об этом рассказал РИА Новости боец российской группировки войск «Восток» с позывным Кот.
«На нашем направлении стояли в основном мобилизованные, за ними стоял заградотряд. Мы по вечерам иной раз слышали, как они перестреливались между собой. Их мобилизованные пытались покинуть позиции, разворачивались, убегали. И два-три раза в неделю очевидно было, что они между собой перестреливаются. Они пытались пройти через него», — заявил военный.
По его словам, украинским бойцам было проще сдаться в плен, чем прорываться через заградительный отряд.
Ранее житель донецкого Угледара рассказал, что, находясь в городе, подразделения ВСУ перестреливались между собой, чтобы получать «боевые», то есть дополнительные выплаты.