Боец Кот: пытающиеся сбежать бойцы ВСУ вступают в перестрелки с наемниками

«На нашем направлении стояли в основном мобилизованные, за ними стоял заградотряд. Мы по вечерам иной раз слышали, как они перестреливались между собой. Их мобилизованные пытались покинуть позиции, разворачивались, убегали. И два-три раза в неделю очевидно было, что они между собой перестреливаются. Они пытались пройти через него», — заявил военный.