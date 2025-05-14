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В Ростовской области прокомментировали задержание мэра Новочеркасска

Правоохранители задержали главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области официально подтвердили задержание главы администрации города Новочеркасска Юрия Лысенко. Об этом в региональном правительстве сообщили вечером 13 мая.

— Проводятся следственные действия. Правительство Ростовской области оказывает необходимое содействие следственным органам, — говорится в сообщении.

Позже в региональном управлении следственного комитета сообщили, что в отношении Юрия Лысенко завели уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Дальнейшая информация уточняется.

Напомним, что Юрий Лысенко занимает должность главы администрации города с 2020 года.