В Ростовской области прокомментировали задержание мэра Новочеркасска

Власти Ростовской области официально подтвердили задержание главы администрации города Новочеркасска Юрия Лысенко. Об этом в региональном правительстве сообщили вечером 13 мая.
— Проводятся следственные действия. Правительство Ростовской области оказывает необходимое содействие следственным органам, — говорится в сообщении.
Позже в региональном управлении следственного комитета сообщили, что в отношении Юрия Лысенко завели уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Дальнейшая информация уточняется.
Напомним, что Юрий Лысенко занимает должность главы администрации города с 2020 года.