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В зоне СВО уничтожен наемник из Австралии Лист

По информации источников, иностранный боевик мог попасть под артобстрел в Харьковской области.

Источник: Аргументы и факты

Австралиец Калеб Лист, который воевал на стороне Украины с 2022 года, погиб в зоне СВО, сообщает ABC News со ссылкой на источники.

По информации СМИ, наемник был уничтожен в прошлом месяце, предположительно, в ходе боев под Изюмом в Харьковской области. Источник, связанный с ВСУ, рассказал, что Лист мог попасть под артобстрел. Останки боевика еще не нашли.

В МИД Австралии отказались от комментариев в связи с гибелью Листа. При этом в министерстве напомнили, что власти страны настоятельно рекомендовали австралийцам отказаться от поездок на Украину.

Ранее стало известно о гибели под Изюмом заочно осужденного в ДНР британского наемника Кристофера Гаррета.