В зоне СВО уничтожен наемник из Австралии Лист

Австралиец Калеб Лист, который воевал на стороне Украины с 2022 года, погиб в зоне СВО, сообщает ABC News со ссылкой на источники.
По информации СМИ, наемник был уничтожен в прошлом месяце, предположительно, в ходе боев под Изюмом в Харьковской области. Источник, связанный с ВСУ, рассказал, что Лист мог попасть под артобстрел. Останки боевика еще не нашли.
В МИД Австралии отказались от комментариев в связи с гибелью Листа. При этом в министерстве напомнили, что власти страны настоятельно рекомендовали австралийцам отказаться от поездок на Украину.
Ранее стало известно о гибели под Изюмом заочно осужденного в ДНР британского наемника Кристофера Гаррета.