Врио губернатора поручил поддерживать соцпроекты и рабочих Каменска-Уральского

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер 13 мая проверил состояние промышленных и сельскохозяйственных предприятий в Каменске-Уральском, а также обсудил развитие социальных проектов в муниципалитете. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.
Денис Паслер побывал в агрохозяйстве «Каменское», которое входит в тройку крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона. Здесь занимаются молочным и мясным животноводством. А также растениеводством на более чем 15 тысячах гектаров, половина из которых отведена под зерновые культуры.
Также врио губернатора посетил завод «Исеть», специализирующийся на производстве электрических и оптических соединителей. Там он пообщался с работниками о важности повышения и сохранения заработной платы, а также создании комфортных условий труда. За последние два года завод заключил договоры о сотрудничестве с четырьмя местными учебными заведениями для привлечения кадров.
Денис Паслер встретился ещё и с сотрудниками Уральского проектно-конструкторского бюро «Деталь», где трудятся почти 2,5 тысячи человек.
— Сегодня мы поговорили о планах по реализации социальных проектов. Это и ремонт дорог, и благоустройство территорий. Конечно, буду держать под контролем исполнение всех задач, — подчеркнул Денис Паслер.
По итогам визита врио губернатора провёл встречу с руководителями муниципальных и государственных предприятий Каменска-Уральского и отметил их стабильную работу и хорошие производственные показатели.