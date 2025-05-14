Врио губернатора поручил поддерживать соцпроекты и рабочих Каменска-Уральского

Также врио губернатора посетил завод «Исеть», специализирующийся на производстве электрических и оптических соединителей. Там он пообщался с работниками о важности повышения и сохранения заработной платы, а также создании комфортных условий труда. За последние два года завод заключил договоры о сотрудничестве с четырьмя местными учебными заведениями для привлечения кадров.