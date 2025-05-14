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Врио губернатора поручил поддерживать соцпроекты и рабочих Каменска-Уральского

Денис Паслер поручил поддерживать каменских рабочих и развивать соцпроекты.

Источник: департамент информационной политики

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер 13 мая проверил состояние промышленных и сельскохозяйственных предприятий в Каменске-Уральском, а также обсудил развитие социальных проектов в муниципалитете. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.

Денис Паслер побывал в агрохозяйстве «Каменское», которое входит в тройку крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона. Здесь занимаются молочным и мясным животноводством. А также растениеводством на более чем 15 тысячах гектаров, половина из которых отведена под зерновые культуры.

Также врио губернатора посетил завод «Исеть», специализирующийся на производстве электрических и оптических соединителей. Там он пообщался с работниками о важности повышения и сохранения заработной платы, а также создании комфортных условий труда. За последние два года завод заключил договоры о сотрудничестве с четырьмя местными учебными заведениями для привлечения кадров.

Денис Паслер встретился ещё и с сотрудниками Уральского проектно-конструкторского бюро «Деталь», где трудятся почти 2,5 тысячи человек.

— Сегодня мы поговорили о планах по реализации социальных проектов. Это и ремонт дорог, и благоустройство территорий. Конечно, буду держать под контролем исполнение всех задач, — подчеркнул Денис Паслер.

По итогам визита врио губернатора провёл встречу с руководителями муниципальных и государственных предприятий Каменска-Уральского и отметил их стабильную работу и хорошие производственные показатели.