В Турции допустили, что Россия и Украина проведут серию встреч в Стамбуле

В Турции допустили, что Россия и Украина в Стамбуле проведут серию встреч, передает РИА Новости.
По словам заместителя руководителя отдела внешних связей турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Ибрахима Коркмаза, вполне возможно, что по итогам переговоров 15 мая стороны договорятся продолжить процесс с целью завершения конфликта.
«Вторая, третья встреча. Нельзя исключать, все будет зависеть от итогов», — сказал он.
Напомним, президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без каких-либо предварительных условий. При этом он не исключил, что в рамках переговоров стороны придут к соглашению о прекращении огня.
Владимир Зеленский выдвинул условия, которые Москва ранее называла неприемлемыми. Он потребовал, чтобы Москва согласилась на полное прекращение огня с 12 мая.
Американский президент Дональд Трамп призвал Киев немедленно принять предложение Путина.
Зеленский позже заявил, что будет ждать президента РФ в Турции 15 мая.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что российская делегация в четверг будет в Стамбуле ждать представителей украинской стороны.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Зеленский намерен устроить в Стамбуле очередной «концерт», но на этот раз его планы могут не осуществиться.
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в телефонном разговоре с государственным секретарем США Марко Рубио подтвердил готовность Зеленского прибыть на переговоры в Стамбул.