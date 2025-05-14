Новосибирских таксистов заставят работать только на «Москвичах» и «Ладах»

Таксист отметил, что в список разрешенных машин могут еще попасть Chery, которые планируют производить на бывшем заводе Volkswagen, кроссоверы Exeed (бывший завод Mercrdes-Benz), седаны и кроссоверы Evolute Липецкого завода, новинки совместного производства Changan и Группы ГАЗ, модели Omoda, Jetour, Kaiyi, BAIC с калининградского завода «Автотор», а также вся продукция «АвтоВАЗа», но привычные модели станут недоступными для перевозки пассажиров.