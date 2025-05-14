Новосибирских таксистов заставят работать только на «Москвичах» и «Ладах»

«Если у нас в Новосибирске на региональном уровне примут соответствующие поправки и критерии, то нужно ожидать резкого сокращения таксистов и увеличения цен. Это будет кошмар будет для пассажиров», — считает таксист из Новосибиска Никита Д.
Таксист отметил, что в настоящий момент большое количество автомобилей именно иномарки.
«В такси особенно востребованы марки автомобилей Kia Rio и Hyundai Solaris. У них самый экономичный расход топлива, который позволяет действительно хоть что-то зарабатывать», — считает собеседник.
По условиям документа, автомобиль, который используется таксопарками должен иметь 3200 специальных «баллов локализации», ныне применяющихся только в «Госзакупках», а такие условия попадают только отечественные машины: «Москвичи» и «Лады».
Таксист отметил, что в список разрешенных машин могут еще попасть Chery, которые планируют производить на бывшем заводе Volkswagen, кроссоверы Exeed (бывший завод Mercrdes-Benz), седаны и кроссоверы Evolute Липецкого завода, новинки совместного производства Changan и Группы ГАЗ, модели Omoda, Jetour, Kaiyi, BAIC с калининградского завода «Автотор», а также вся продукция «АвтоВАЗа», но привычные модели станут недоступными для перевозки пассажиров.
Требования начнут действовать с 1 марта 2026 года. При этом регионы Сибири могут отсрочить введение запрета до 1 марта 2028 года.