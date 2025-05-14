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Владимир Путин назвал Мариинский и Большой театры мощными символами России

Президент России Владимир Путин провел совместное заседание попечительских советов Мариинского и Большого театров, сообщает пресс-служба Кремля. По словам главы государства, это два мощных символа страны, наша гордость, воплощение великой русской культуры.

Источник: Коммерсантъ

Российский лидер отметил важную роль культурного достояния и духовной идентичности в развитии общественной жизни государства, подчеркнув, что на текущий момент Мариинский и Большой театры являются мировыми центрами музыкального искусства.

Спектакли и концерты этих прославленных театров, их филиалов широко востребованы и любимы публикой. Афиши ежегодно пополняются новыми постановками: каждый год — более десятка премьер.

уточнил Путин

Он добавил, что в следующем году Большому театру исполнится 250 лет. Мероприятия, приуроченные к этому событию, уже идут. Работает оргкомитет под председательством Татьяны Голиковой.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что народная артистка РСФСР, бывшая прима-балерина Мариинского театра Алла Осипенко умерла в возрасте 92 лет. Церемония прощания, скорее всего, пройдет в Князь-Владимирском соборе в Петербурге.