Владимир Путин назвал Мариинский и Большой театры мощными символами России

Российский лидер отметил важную роль культурного достояния и духовной идентичности в развитии общественной жизни государства, подчеркнув, что на текущий момент Мариинский и Большой театры являются мировыми центрами музыкального искусства.
Спектакли и концерты этих прославленных театров, их филиалов широко востребованы и любимы публикой. Афиши ежегодно пополняются новыми постановками: каждый год — более десятка премьер.
Он добавил, что в следующем году Большому театру исполнится 250 лет. Мероприятия, приуроченные к этому событию, уже идут. Работает оргкомитет под председательством Татьяны Голиковой.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что народная артистка РСФСР, бывшая прима-балерина Мариинского театра Алла Осипенко умерла в возрасте 92 лет. Церемония прощания, скорее всего, пройдет в Князь-Владимирском соборе в Петербурге.