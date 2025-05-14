За ночь уничтожено 12 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1176-й

Силы ПВО уничтожили ночью 12 дронов ВСУ над Черным морем и Белгородской областью. Подразделения ВСУ сосредоточены на удержании крупного логистического центра Юнаковки и подготовке к боям за Сумы, сообщило ТАСС. Ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область за прошедшие сутки получили 16 человек, 8 из них сейчас находятся в больницах, сообщили власти региона. «Газета.Ru» ведет хронику событий.