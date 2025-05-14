Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночь уничтожено 12 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1176-й

Силы ПВО уничтожили ночью 12 дронов ВСУ над Черным морем и Белгородской областью. Подразделения ВСУ сосредоточены на удержании крупного логистического центра Юнаковки и подготовке к боям за Сумы, сообщило ТАСС. Ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область за прошедшие сутки получили 16 человек, 8 из них сейчас находятся в больницах, сообщили власти региона. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:30.

8:20 Продолжение переговорного процесса делегаций России и Украины в Стамбуле не исключено, вполне вероятно, что это будет серия встреч, заявил представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Ибрахим Халил Коркмаз.

8:08 Подразделения ВСУ сосредоточены на удержании Юнаковки и к боям за Сумы, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

8:02 Ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область за прошедшие сутки получили 16 человек, 8 из них сейчас находятся в больницах.

8:01 Силы ПВО уничтожили ночью 12 дронов ВСУ над Черным морем и Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1176-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.