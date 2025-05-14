Ильсур Метшин встретился с представителями китайской компании PowerChina

В Казанской Ратуше основатель и генеральный директор KravtGroup Валерий Кравцун представил мэру Казани Ильсуру Метшину партнера, с которым будет развивать свой проект «ЯрПарк» на берегу Казанки. Им готова стать одна из крупнейших компаний Китая «PowerChina International Group Limited» — она входит в десятку крупнейших мировых подрядчиков. Две стороны обсудили возможность сотрудничества в ряде строительных проектов, в том числе в проекте «ЯрПарк».
Заместитель генерального директора Департамента Евразии корпорации «PowerChina International Group Limited» Тань Сяофэн провел для собравшихся презентацию компании. Он отметил, что энергетическая строительная корпорация PowerChina занимает 14 позицию в рейтинге 100 крупнейших китайских транснациональных корпораций и 7-е место среди 250 крупнейших мировых подрядчиков. По энергетическому строительству занимает первое место в мире. Годовой операционный доход компании составляет 106,5 млрд. долларов, из них 80% приходится на проекты в Китае и 20% — в зарубежных странах.
Компания имеет шесть региональных штаб-квартир: на Ближнем Востоке, в Центральной и Западной Африке, в Юго-Восточной Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Америке и в Евразии. По состоянию на декабрь 2024 года у PowerChina работал 531 зарубежный офис в 122 странах мира. Компания государственная, управляется Государственным советом Китая, штаб-квартира расположена в Пекине.
В портфеле заказов компании Пекинский международный аэропорт «Дасин», новый международный аэропорт в Дохе (Катар), Олимпийская деревня в Браззавиле (Конго), больница в Гуаякиле (Эквадор), «Образцовая» школа в Ираке, национальный стадион «Омбака» в Анголе.
Корпорация также построила самую большую в мире гидроэлектростанцию «Три ущелья» и гидроэлектростанцию с самыми мощными в мире гидроагрегаторами «Байхэтань» в Китае. Строила ГЭС в Судане, Замбии, Пакистане, Мали и Гане и других странах. Строила высокоскоростную железную дорогу Пекин-Шанхай, метрополитен в Сингапуре, автомагистраль «Симон Боливар» в Эквадоре, железнодорожный мост в Катаре и пр.
Многофункциональный комплекс «ЯрПарк» будет состоять из 13 корпусов общей площадью 302 400 кв.м. В состав проекта войдут пятизвездочный отель, 10 корпусов апартаментов бизнес и премиум-класса, офисный центр, торговый молл, в составе которого — конгресс-центр, фитнес-центр, выставочные площади и рестораны. Здания объединит обширная территория с ландшафтным благоустройством и площадкой для проведения городских мероприятий, фестивалей и концертов. Предварительно ввод объекта запланирован на 2028 год.
Учитывая значимость для города территории, где возводится «ЯрПарк», в 2021 году был объявлен международный архитектурный конкурс на лучшую концепцию будущего объекта. На конкурс поступило 188 заявок как от отдельных архитекторов, так и консорциумом из 24 стран мира. В итоге разработка проекта была доверена архитектурному бюро Sergey Skuratov Architects из Москвы.
Китайские инженеры в ходе строительства также будут предлагать решения, которые являются самыми новыми в своей сфере, но не были предусмотрены изначально проектом. Как сообщил Валерий Кравцун, в ближайшее время состоится подписание соглашения о намерениях с китайской компанией.
«Главы наших государств России и Китая договорились о партнерстве и сотрудничества во время саммита БРИКС как раз в этих стенах Казанской Ратуши. Сегодня мы делаем следующий шаг для того, чтобы сотрудничество наполнилось конкретными действиями. Для Powerchina компании реализация этого проекта является окном возможностей для выхода в Россию. Для нас — возможность повысить уровень и компетенции участников нашего строительного рынка до мирового», — отметил Ильсур Метшин.
«Мы рады приветствовать Powerchina в Казани в качестве потенциального генерального подрядчика проекта МФК ЯрПарк. KravtGroup, находясь на треке развивающегося российско-китайского партнерства, видит большой потенциал в сотрудничестве с Powerchina, входящей в рейтинги крупнейших мировых компаний. Партнерство с KravtGroup может стать первым проектом для Powerchina в РФ. Мы надеемся, что визит в Казань, прошедший в дружественной партнерской атмосфере, станет достойным продолжением диалога между нашими компаниями», — сообщил основатель и генеральный директор KravtGroup Валерий Кравцун.
«Для нас большая честь возможность реализовать такой проект в Казани вместе с компанией KravtGroup. Уверен, все детали будут урегулированы в ближайшее время. Надеемся на поддержку властей города в реализации этого проекта», — сказал Тань Сяофэн.
В совещании приняли участие первый вице-мэр Казани Денис Калинкин, первый замруководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов, главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина, руководитель Управления капитального строительства Марат Самигуллин, генеральный консул Китая в Казани Сян Бо и другие.
Напомним, в 2022 году в Казани открылся построенный KravtGroup новый гостиничный комплекс KRAVT HOTEL KAZAN AIRPORT с четырехзвездочной гостиницей, рестораном «Камчатка» и спа. А в 2025 году KravtGroup открыла свой очередной четырехзвездочный проект в городе Иннополис, отель носит название Kravt Hotel Innopolis 4*.