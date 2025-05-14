Ильсур Метшин встретился с представителями китайской компании PowerChina

«Главы наших государств России и Китая договорились о партнерстве и сотрудничества во время саммита БРИКС как раз в этих стенах Казанской Ратуши. Сегодня мы делаем следующий шаг для того, чтобы сотрудничество наполнилось конкретными действиями. Для Powerchina компании реализация этого проекта является окном возможностей для выхода в Россию. Для нас — возможность повысить уровень и компетенции участников нашего строительного рынка до мирового», — отметил Ильсур Метшин.