СМИ узнали о планах ЕС повысить пошлины на импорт украинской продукции

По словам дипломатов, Еврокомиссия собирается разделить годовую беспошлинную квоту на 12 ежемесячных квот с целью сокращения импорта украинских товаров на время переговоров. При этом они отметили, что такой шаг резко сократит беспошлинные квоты на сельскохозяйственную продукцию, которая критически важна для бюджета Украины.