Володин: только 27 детей мигрантов из 1762 смогли сдать экзамен по русскому

«Всего 27 человек из 1762 сдали экзамен. На него (тестирование, — прим. ред.) заявились 1762 человека. Из них было допущено к экзамену лишь 335. В 10 регионах 44 ребёнка приняли участие в тестировании. Справились с заданиями только 27 человек», — написал он в своем Telegram-канале.