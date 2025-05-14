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Володин: только 27 детей мигрантов из 1762 смогли сдать экзамен по русскому

В РФ действует закон, запрещающий зачислять в общеобразовательные учреждения детей мигрантов без соблюдения особых требований.

Только 27 из 1762 детей иностранных граждан смогли пройти тестирование на знание русского языка, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Всего 27 человек из 1762 сдали экзамен. На него (тестирование, — прим. ред.) заявились 1762 человека. Из них было допущено к экзамену лишь 335. В 10 регионах 44 ребёнка приняли участие в тестировании. Справились с заданиями только 27 человек», — написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что 81% мигрантов не допустили до тестирования из-за недостоверных сведений в документах.

Сейчас в России действует федеральный закон, который запрещает зачислять в общеобразовательные учреждения детей иностранцев без соблюдения особых требований — законности нахождения на территории страны, а также достаточного уровня знания русского языка, подчеркнул Володин.

Он отметил, что с начала 2024 года парламентарии приняли 15 законов, направленных на борьбу с незаконной миграцией.

Ранее в ГД поддержали идею поощрять россиян за сообщения о нелегальных мигрантах.