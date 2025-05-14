Посольство РФ опровергло сообщения о «рабском труде» в Татарстане

В сообщении подчеркивается, что ряд нигерийских изданий публикуют материалы о якобы насильственном вовлечении граждан Нигерии в работу на предприятиях в Татарстане — в частности, в особой экономической зоне «Алабуга». Посольство опровергло эти утверждения и заявило, что такие публикации не соответствуют действительности.
В диппредставительстве призвали авторов подобных публикаций «задуматься о правдивости распространяемой информации» и указывать достоверные источники.
Особая экономическая зона «Алабуга» была создана в 2006 г. Сегодня она считается одной из крупнейших в России по объему инвестиций и размещенным производствам.