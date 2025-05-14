В Госдуме ожидают, что СВО на Украине закончится военным путем в течение года

Парламентарий подчеркнул, что российская армия действует аккуратно и старается не затрагивать мирное население. По мнению Колесника, именно после освобождения Суджи произошел перелом в боевых действиях. Он добавил, что Украина начала проявлять интерес к переговорам только в ответ на активное наступление российских сил, тогда как ранее такие контакты не предпринимались.