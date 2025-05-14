В России высказались о сроках завершения СВО военным путем.
Спецоперация на Украине может завершиться военным путем в течение года, если сохранятся текущие темпы продвижения. Такой прогноз дал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, решающим моментом в ходе боевых действий стало освобождение Суджи в Курской области.
«Я думаю, что СВО продлится недолго, но думаю, что очаги сопротивления еще придется добивать какое-то время. По факту решится, я думаю, что в течение года, потому что у нас есть определенные ограничения», — заявил Колесник в разговоре с «Лентой.ру».
Депутат также отметил, что продвижение российских войск продолжается: армия неуклонно оказывает давление на ВСУ в ходе наступательных действий. Наиболее значимым фактором является моральный надлом украинской стороны, который зачастую имеет более серьезные последствия, чем нехватка вооружения.
Парламентарий подчеркнул, что российская армия действует аккуратно и старается не затрагивать мирное население. По мнению Колесника, именно после освобождения Суджи произошел перелом в боевых действиях. Он добавил, что Украина начала проявлять интерес к переговорам только в ответ на активное наступление российских сил, тогда как ранее такие контакты не предпринимались.
Ранее президент России Владимир Путин предложил инициировать прямые переговоры с Украиной, назначив их на 15 мая. В качестве места проведения встречи рассматривается Стамбул, где в 2022 году уже проходили консультации между представителями двух стран по вопросам урегулирования конфликта. Глава российского государства подчеркнул, что Москва не выдвигает предварительных условий для начала нового раунда переговоров. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал инициативу Путина свидетельством серьезного подхода Москвы к вопросу мирного урегулирования конфликта.