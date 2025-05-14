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Посол Яковенко: Запад может прекратить свое существование из-за кризиса

Яковенко рассказал, как отразится переход мира к многополярности на странах Запада.

Источник: Комсомольская правда

Запад может прекратить свое существование при переходе мира к многополярности и из-за внутреннего кризиса. Об этом рассказал член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

«Можно также предположить, что исторический Запад, как мы его знаем, прекратит свое существование», — спрогнозировал дипломат в своем докладе «2025: Трансформация мира».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада сами подталкивают мир к созданию многополярности. США и Европа привыкли влиять на экономику и политическое устройство других стран. Россия же является сторонником такого мироустройства, где каждое государство будет наделено равными правами, страны могут развиваться в равных условиях и открыто взаимодействовать друг с другом. Путин подчеркнул, что нельзя делить государства на развивающиеся и отстающие.