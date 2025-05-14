Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада сами подталкивают мир к созданию многополярности. США и Европа привыкли влиять на экономику и политическое устройство других стран. Россия же является сторонником такого мироустройства, где каждое государство будет наделено равными правами, страны могут развиваться в равных условиях и открыто взаимодействовать друг с другом. Путин подчеркнул, что нельзя делить государства на развивающиеся и отстающие.