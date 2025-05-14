В Башкирии установили новые налоговые льготы для предприятий

Второй закон устанавливает инвестиционный налоговый вычет в размере до 50% налога на прибыль для предприятий, безвозмездно передающих оборудование для колледжей. По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, такая мера рассчитана на 3 года. Она распространяется на учебное и лабораторное оборудование стоимостью от 1 до 50 млн рублей. Это прямой стимул для взаимодействия бизнеса с учреждениями среднего профобразования, что должно отразиться на качестве подготовки специалистов, нужных для экономики.