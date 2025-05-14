В Башкирии установили новые налоговые льготы для предприятий

Они направлены на развитие цифровой инфраструктуры и преодоление кадрового дефицита в различных отраслях. Подробности сообщает пресс-служба Госсобрания Башкирии.
Первый закон продлевает действие инвестиционного вычета по налогу на прибыль для операторов связи, которые реализуют социально значимые проекты, например в части улучшения качества мобильной связи. Это позволит обеспечить современными коммуникациями небольшие населенные пункты, повысить качество связи на региональных автотрассах. Один из примеров — улучшение связи на трассе Уфа — Белорецк. Компенсировать выпадающие доходы бюджета в размере 65 млн рублей позволит рост объема услуг мобильной связи, интернет-трафика, а также развитие дорожной инфраструктуры.
Второй закон устанавливает инвестиционный налоговый вычет в размере до 50% налога на прибыль для предприятий, безвозмездно передающих оборудование для колледжей. По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, такая мера рассчитана на 3 года. Она распространяется на учебное и лабораторное оборудование стоимостью от 1 до 50 млн рублей. Это прямой стимул для взаимодействия бизнеса с учреждениями среднего профобразования, что должно отразиться на качестве подготовки специалистов, нужных для экономики.