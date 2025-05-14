Зеленский раскрыл свои ожидания от переговоров с РФ в Стамбуле

«Только внешние гаранты, в том числе США, могут обеспечить выполнение соглашений», — заявил Зеленский Liberation. Он отметил, что между Украиной и Россией отсутствует доверие, поэтому для достижения устойчивых договоренностей необходимы внешние гаранты. Глава украинского государства заявил о готовности лично прибыть в Турцию для участия в переговорах, даже если к 15 мая не удастся достичь перемирия. Зеленский отметил, что приложит максимум усилий для начала диалога, который может стать первым шагом к прекращению конфликта.