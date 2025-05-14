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В странах ЕАЭС будут взаимно признавать ученые звания

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В странах ЕАЭС готовятся к взаимному признанию ученых званий, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Источник: ЕЭК

Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила и направила в государства Союза для проведения внутригосударственного согласования проект Соглашения о взаимном признании документов об ученых званиях.

Он предусматривает прямое признание документов об ученых званиях, присвоенных в государствах ЕАЭС, в целях обеспечения доступа их обладателей к осуществлению профессиональной научной деятельности в других государствах Союза.

Соглашение создаст дополнительные стимулы для трудоустройства ученых в странах ЕАЭС, способствуя развитию научного сотрудничества и обмену опытом. Уверен, что этот инструмент позволит привлечь талантливых специалистов и будет стимулировать развитие инноваций в наших государствах.

отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов

Напомним, что в мае 2024-го вступило в силу Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах ЕАЭС.