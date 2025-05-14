«По западным стандартам»: учения военных медиков прошли в Молдове

В Минобороне особо подчеркнули, что военно-медицинская подготовка прошла «по западным стандартам».
В ходе учений команды врачей и медсестер прошли подготовку по обустройству полевого госпиталя Роль 1 (Rol 1), полученного по линии Европейского фонда мира (EPF), а также провели тренировки и симуляции медицинских вмешательств в различных полевых условиях.
Отметим, что по классификации лечебных учреждений НАТО, медицинская помощь уровня Роль 1 заключается в предоставлении первой помощи и доврачебной помощи (само и взаимопомощь, парамедики).
Как уточнили в Миноборроны, целью учений было ознакомление участников с новым оборудованием, поставленным по линии EPF, а также укрепление современного медицинского потенциала.
Учения «MedEx 2025» проходили с 5 по 8 мая этого года в соответствии с Национальным планом подготовки армии до 2025 года.