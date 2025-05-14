Глава Самары проверил благоустройство улицы Ленинградской

На прошлой неделе в Самаре глава города Иван Носков проверил благоустройство пешеходной улицы Ленинградской. Он отметил, что улица уже принимает более ухоженный и красивый вид. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.
«Выровнять тротуарную плитку, поправить колодцы, регулярно убирать мусор не так сложно и дорого. Как показывает пример Ленинградки, не всегда нужны миллионные вложения, чтобы навести чистоту и порядок. Важен честный и ответственный подход», — написал Носков.
Еще планируется почистить и покрасить люки, добавить зелени. На улице Ленинградской хотят увеличивать количество вазонов и клумб.
Напомним, работы начались после жалоб жителей на состояние плиточного покрытия в центрах Самары. Проблемы наблюдаются также на улицах Красноармейской, Венцека, Льва Толстого, Некрасовской, на набережной Волги.