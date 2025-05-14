Старовойт: недружественные страны хотели сорвать авиадвижение в РФ в майские праздники

«У нас самые сложные периоды в году — это новогодние праздники и майские праздники. И в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которую мы совсем недавно торжественно и с гордостью отметили, конечно, враги хотели, очевидно, сорвать все авиационное движение, препятствовать прибытию многочисленных зарубежных гостей, лидеров дружественных стран.
По словам Старовойта,
В некоторых российских аэропортах, в том числе столичных, 6 и 7 мая вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В результате некоторые авиакомпании сообщили, что вынуждены отменять, объединять или переносить запланированные рейсы. Среди них крупные российские перевозчики — «Аэрофлот», «Россия», «Победа», S7 и «Уральские авиалинии». Однако уже к 9 мая авиакомпании РФ стабилизировали расписание рейсов после вынужденных корректировок.
По данным Минтранса РФ, несмотря на ограничения в аэропортах в период майских праздников, российские авиакомпании перевезли почти 4,5 млн пассажиров, что сопоставимо с пассажиропотоком за аналогичный период 2024 года.