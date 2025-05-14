Старовойт: недружественные страны хотели сорвать авиадвижение в РФ в майские праздники

«У нас самые сложные периоды в году — это новогодние праздники и майские праздники. И в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которую мы совсем недавно торжественно и с гордостью отметили, конечно, враги хотели, очевидно, сорвать все авиационное движение, препятствовать прибытию многочисленных зарубежных гостей, лидеров дружественных стран. 6—7 мая более 520 атак было предпринято беспилотными летательными аппаратами», — сказал он.