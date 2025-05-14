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Старовойт: недружественные страны хотели сорвать авиадвижение в РФ в майские праздники

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Недружественные страны планировали сорвать авиационное движение в РФ и препятствовать прибытию лидеров дружественных стран на парад в честь 80-й годовщины Победы, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в эфире телеканала «Соловьев Live».

Источник: Олег Елков/ТАСС

«У нас самые сложные периоды в году — это новогодние праздники и майские праздники. И в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которую мы совсем недавно торжественно и с гордостью отметили, конечно, враги хотели, очевидно, сорвать все авиационное движение, препятствовать прибытию многочисленных зарубежных гостей, лидеров дружественных стран. 6—7 мая более 520 атак было предпринято беспилотными летательными аппаратами», — сказал он.

По словам Старовойта, 6—7 мая более 520 атак было предпринято беспилотными летательными аппаратами. «Действительно, удалось не допустить полной остановки движения, коллапса, хотя это было сделать очень сложно», — подчеркнул он.

В некоторых российских аэропортах, в том числе столичных, 6 и 7 мая вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В результате некоторые авиакомпании сообщили, что вынуждены отменять, объединять или переносить запланированные рейсы. Среди них крупные российские перевозчики — «Аэрофлот», «Россия», «Победа», S7 и «Уральские авиалинии». Однако уже к 9 мая авиакомпании РФ стабилизировали расписание рейсов после вынужденных корректировок.

По данным Минтранса РФ, несмотря на ограничения в аэропортах в период майских праздников, российские авиакомпании перевезли почти 4,5 млн пассажиров, что сопоставимо с пассажиропотоком за аналогичный период 2024 года.