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День Победы в Молдове официально считается праздником, а вот отмечать его нельзя: В Кишиневе воспитателя детсада могут наказать за выставку поделок детей с символикой СССР и Георгиевской лентой

Воспитательница может получить дисциплинарное взыскание после того, как 9 мая разместила в соцсетях фотографии с организованной в детском саду выставки, посвященной Великой Отечественной войне.

Источник: Комсомольская правда

Воспитателя детсада в Кишиневе могут наказать за празднование Дня Победы.

Воспитательница может получить дисциплинарное взыскание после того, как 9 мая разместила в соцсетях фотографии с организованной в детском саду выставки материалов и поделок, посвященных Великой Отечественной войне с символикой СССР и Георгиевской лентой.

«Не думаю, что это хорошо. С точки зрения Кодекса профессиональной этики, такие действия недопустимы. Если информация подтвердится, воспитатель будет наказан», — отметил замначальника управления образования Кишинева Андрей Павалой, пообещав провести проверку.

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