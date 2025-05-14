Об этом сообщил журналистам источник в институтах ЕС.
«Комитет постоянных представителей ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России», — сказал он, добавив, что утверждение этих рестрикций главами МИД ЕС ожидается 20 мая.
БРЮССЕЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Послы ЕС утвердили 17-й пакет санкций против России.
Об этом сообщил журналистам источник в институтах ЕС.
«Комитет постоянных представителей ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России», — сказал он, добавив, что утверждение этих рестрикций главами МИД ЕС ожидается 20 мая.