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ТАСС: послы ЕС утвердили 17-й пакет санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Послы ЕС утвердили 17-й пакет санкций против России.

Источник: Reuters

Об этом сообщил журналистам источник в институтах ЕС.

«Комитет постоянных представителей ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России», — сказал он, добавив, что утверждение этих рестрикций главами МИД ЕС ожидается 20 мая.